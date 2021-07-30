Госсовет Франции подтвердил решение суда о высылке брата экс-президента Буркина-Фасо

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Государственный совет Франции утвердил решение французского суда о высылке в Буркина-Фасо Франсуа Компаоре - брата бывшего лидера этого африканского государства Блэза Компаоре. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).

Госсовет, таким образом, отклонил апелляцию, поданную защитой Компаоре на постановление об экстрадиции, подписанное главой французского правительства в марте 2020 года. В июне 2019 года Кассационный суд Франции одобрил экстрадицию Компаоре в Буркина-Фасо.

Франсуа Компаоре был задержан в парижском аэропорту в октябре 2017 года на основании международного мандата, выданного новым руководством Буркина-Фасо, пришедшим к власти после отстранения правившего 27 лет президента Блэза Компаоре. Бывший лидер попал в поле зрения следователей в связи с делом об убийстве в 1998 году журналиста Норбера Зонго. Тот расследовал гибель шофера Франсуа Компаоре - Давида Уэдраого. В декабре 1998 года тела Зонго и трех сопровождавших его человек были найдены в сгоревшем автомобиле на юге Буркина-Фасо.

После свержения Блэза Компаоре в октябре 2014 года его брат Франсуа бежал из страны в Кот-д`Ивуар, где в дальнейшем получил гражданство этого государства. По данному делу проходили также трое военных из полка президентской охраны, которым было предъявлено обвинение в убийстве.