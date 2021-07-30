На Украине проверят канал "Интер" за показ фильмов с запрещенными в стране актерами РФ

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые безвыездные проверки телеканала "Интер" и государственного канала "Дом". Об этом в пятницу сообщается на сайте регулятора.

"Проверка телеканала "Дом", в частности, назначена из-за показа в эфире карты России с временно оккупированной территорией Украины - Автономной Республикой Крым и г. Севастополь, "Интера" - из-за демонстрации фильмов с участием актеров, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности", - отмечается в сообщении.

Проведя мониторинг эфира телеканала "Интер" 12-17 и 20-24 июля, регулятор зафиксировал пять фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины. В частности, это ленты: "Семнадцать мгновений весны", "Гостья из будущего", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Место встречи изменить нельзя".

Как напомнили в совете, в создании этих фильмов участвовали артисты, "фамилии которых внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. "Это признаки нарушения <...> закона Украины "О телевидении и радиовещании". Согласно этим законодательным нормам не допускается трансляция аудиовизуальных произведений с участием лиц, внесенных в перечень, также телерадиокомпания обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии", - говорится в сообщении.

Государственный телеканал "Дом", с 1 марта вещающий на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, а также российский Крым, в проекте "Русский дневник" показал в эфире карту РФ с Крымом, после чего была уволена вся команда проекта. На канале утверждают, что такой графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков, неизвестно.

Внеплановые проверки телеканалов будут проведены в период с 13 по 27 августа.