Более 210 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу Иордана

КАИР, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 211 палестинцев пострадали в результате столкновений с пограничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца.

"Общее число раненых, с которыми наши бригады работали в населенных пунктах Бейта и Бейт-Даджан провинции Наблус, достигло 211", - приводит текст сообщения местная радиостанция "Саут Аль-Акса". По ее данным, помимо огнестрельного оружия полицейские активно применяют резиновые пули, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Как отмечается, израильские силовики мешали работе медицинских бригад Палестинского общества Красного Полумесяца и стреляли в них резиновыми пулями, в результате чего несколько врачей также получили травмы.

С конца мая жители южных районов провинции Наблус проводят шествия в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность. Израильские полицейские препятствуют проведению демонстраций палестинцев, применяя против них силу.