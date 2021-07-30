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Палестино-израильский конфликт

Более 210 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу Иордана

Помимо огнестрельного оружия полицейские активно применяют резиновые пули, слезоточивый газ и шумовые гранаты

КАИР, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 211 палестинцев пострадали в результате столкновений с пограничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца.

"Общее число раненых, с которыми наши бригады работали в населенных пунктах Бейта и Бейт-Даджан провинции Наблус, достигло 211", - приводит текст сообщения местная радиостанция "Саут Аль-Акса". По ее данным, помимо огнестрельного оружия полицейские активно применяют резиновые пули, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Как отмечается, израильские силовики мешали работе медицинских бригад Палестинского общества Красного Полумесяца и стреляли в них резиновыми пулями, в результате чего несколько врачей также получили травмы.

С конца мая жители южных районов провинции Наблус проводят шествия в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность. Израильские полицейские препятствуют проведению демонстраций палестинцев, применяя против них силу.

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Палестино-израильский конфликт
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