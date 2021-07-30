Минюст предписал передать налоговые декларации Трампа Конгрессу

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Американское Министерство финансов должно передать налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа Конгрессу США. Соответствующее решение приняло и обнародовало в пятницу Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры.

Согласно заключению Минюста США, налоговые декларации предыдущего американского лидера следует передать комитету по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса. Именно этот комитет добивался получения данных документов.

Решение было выработано аппаратом юрисконсульта. Обнародовано оно было от имени и.о. помощника министра юстиции - генерального прокурора США Дон Джонсон. Именно она в настоящее время возглавляет аппарат юрисконсульта. Трамп представляет Республиканскую партию США. Палата представителей Конгресса находится под контролем демократов, которым является и нынешний глава администрации США Джо Байден.