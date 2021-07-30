В результате боев в провинции Дераа свои дома покинули не менее 2,5 тыс. человек

ООН, 30 июля. /ТАСС/. Бои в провинции Дераа в Сирии привели к тому, что за трое суток свои дома покинули, по данным ООН, не менее 2,5 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу журналистам представитель офиса генерального секретаря ООН Эри Канэко.

"Мы с озабоченностью следим за ситуацией, при этом отмечаем сообщения о том, что сегодня установилось относительное спокойствие на время дискуссий о местном перемирии. Но офис верховного комиссара по правам человека зафиксировал гибель восьми гражданских лиц, в том числе женщины и четырех детей. Еще шесть гражданских лиц, в том числе двое детей, получили ранения с 27 по 29 июля", - отметила она.

"ООН также подтвердила, что 2,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за нестабильной обстановки за последние 72 часа. Мы получаем сообщения, что реальное число таких лиц может превышать 10 тыс.", - добавила она.

Как сообщила в пятницу газета Al Watan, боевики, связанные с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), нарушили условия примирительного соглашения, которое действовало в Дераа с 2018 года. В четверг они атаковали посты сирийских военнослужащих и взяли в плен нескольких солдат.

Ранее, как указывает издание, бандформирования вели обстрелы жилых кварталов города Дераа и соседних населенных пунктов, которые находятся под защитой правительственных сил, в результате среди солдат и мирных граждан были погибшие и раненые. По сведениям Al Watan, армейское командование перебросило на юг Сирии воинские подкрепления и бронетехнику, потребовав выдать разыскиваемых властями боевиков, причастных к нападениям на военнослужащих, и освободить заложников. Вещающий из Дубая телеканал "Аль-Ватан" сообщил, что в руках бандформирований находятся не менее 25 сирийских военных.

В пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что сирийским военным удалось стабилизировать обстановку.