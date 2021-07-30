В Госдепе пока не стали связывать нападение на танкер Mercer Street с Ираном

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. США работают с иностранными партнерами по установлению фактов вокруг нападения на японский танкер Mercer Street в Аравийском море. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер, отвечая на вопрос о том, связывают ли в Госдепартаменте эту атаку с Ираном.

Оператором танкера Mercer Street является компания Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу. Один из журналистов на брифинге указал на информацию в арабоязычных СМИ, что нападение на танкер могло быть акцией возмездия Ирана за израильский авиаудар по аэродрому в Сирии.

"Мы внимательно следим за ситуацией и сотрудничаем с иностранными партнерами, чтобы установить все факты. Больше мне пока нечего сообщить", - ответила на это Портер.

Представитель Госдепартамента также не стала отвечать на вопрос, повлияет ли инцидент с танкером на переговоры по иранской ядерной сделке в Вене. "Я не буду забегать вперед в вопросе переговоров. Каких-то новостей на этот счет у меня нет", - сказала она.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника в США и Европе, спецслужбы западных стран считают наиболее вероятным, что за нападением на Mercer Street стоял Иран.

Как сообщает Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO), около 23:40 четверга по всемирному координированному времени (02:40 пятницы мск) танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению. Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно отвечавший за охрану судна. На момент инцидента судно находилось в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Танкер без груза следовал из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии.