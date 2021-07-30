В ДНР сообщили о гибели четырех военных в результате обстрела украинских силовиков

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Четверо военнослужащих Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) погибли в пятницу в результате обстрела киевских силовиков. Об этом сообщили в военном ведомстве республики.

"С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов четверо защитников нашей республики погибли. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

"Сегодня, во время визита президента Украины [Владимира Зеленского] в зону ООС (ООС - силовая операция в Донбассе) с новым командующим ООС [Александром] Павлюком, с целью демонстрации преданности, боевики 3 механизированного батальона 93 омбр <...> целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Петровское выпустив шесть мин, а также позиции вблизи участка разведения сил и средств №3", - сообщили в военном ведомстве республики.

В Народной милиции указали, что во время обстрела представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня запросило режим тишины путем задействования координационного механизма для эвакуации раненного военнослужащего. "Проигнорировав очередной запрос и нарушив все нормы международного гуманитарного права, боевики 3 батальона 93 бригады открыли огонь по прибывшему эвакуационному автомобилю, выпустив более 40 снарядов из БМП-2 и 60 гранат из АГС", - говорится в сообщении.

Как заявили в Народной милиции, "особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по эвакуационному автомобилю, велся целенаправленно". "Противник знал о его гуманитарном предназначении. Кроме того, о времени и маршруте движения автомобиля украинская сторона была предупреждена заранее. В соответствии с пунктом "е" [дополнительных] мер [по контролю за перемирием], с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков, подразделения Народной милиции ДНР вынуждено открыли ответный огонь из незапрещенного минскими соглашениями вооружения и подавили огневую активность противника", - проинформировали в военном ведомстве республики.

Эскалация в Донбассе

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.