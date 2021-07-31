Байден заявил, что США в ближайшее время введут новые санкции в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты скоро введут еще больше санкций в отношении Кубы в связи с реакцией властей этой страны на протесты. Об этом заявил в пятницу глава американской администрации Джо Байден, принимая в Белом доме группу проживающих в США кубинцев. Видеозапись начала встречи распространил телеканал C-SPAN .

На вопрос одного из корреспондентов, ожидаются ли в ближайшее время новые рестрикции, помимо введенных в пятницу ограничений в отношении руководства кубинской полиции, Байден ответил утвердительно. "Их [санкций] будет больше, пока не будет кардинальных изменений на Кубе, чего я не ожидаю", - сказал он. "Ранее в этом месяце кубинцы вышли на улицы для исторической демонстрации своей воли, а режим ответил насилием, репрессиями, массовыми задержаниями <...>. Люди пропадают", - утверждал президент США.

По его словам, США "привлекают к ответственности" кубинские власти. "На прошлой неделе мы ввели санкции против министра [Революционных] вооруженных сил Кубы. <...> Сегодня [в пятницу] мы ввели санкции против национальной полиции, главы полиции и его заместителя, - сказал он. - Мы продолжим вводить санкции в отношении тех, кто способствует нарушению [прав человека] со стороны режима".

Увеличение штата посольства на Кубе

Власти США работают над увеличением штата своего посольства на Кубе, добавил Байден.

"Мы работаем над увеличением штата <...> в нашем посольстве, ставя при этом в приоритет безопасность наших сотрудников", - сказал он.

"Я поручил Госдепартаменту и Министерству финансов США предоставить мне в течение одного месяца рекомендации относительно того, как расширить до максимума поток денежных переводов кубинскому народу без того, чтобы кубинские вооруженные силы брали свою долю", - отметил также американский лидер.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении кубинских должностных лиц, ответственных за "злоупотребления со стороны режима". "В то же время мы увеличиваем прямую поддержку народа Кубы, используя каждую доступную возможность, чтобы предоставить [им] доступ в интернет, помочь жителям Кубы <...> обойти цензуру", - утверждал Байден. Кроме того, США, по его словам, "расширяют помощь политическим заключенным".

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.