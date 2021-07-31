В Гаване сочли новые санкции США против правоохранителей Кубы попыткой оправдать блокаду

ГАВАНА, 31 июля. /ТАСС/. Ограничения США в отношении руководства правоохранительных органов Кубы нацелены на оправдание блокады острова и внутриполитические цели Вашингтона. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Я категорически отвергаю включение Революционной национальной полиции и двух ее главных руководителей в фейковые списки США. Эти произвольные меры применяются в дополнение к дезинформации и агрессии, чтобы оправдать бесчеловечную блокаду Кубы", - написал дипломат в Twitter.

По его словам, обсуждение американским президентом Джо Байденом с проживающими в США кубинцами мер против республики нацелено исключительно на внутриполитические цели в штате Флорида. "Встреча президента Байдена с кубинскими аннексионистами - это фарс, оправдывающий операцию по смене власти на Кубе. Правительство США заинтересовано только в избирательном потенциале Флориды и игнорирует при этом требования кубинского народа", - добавил глава ведомства.

Минфин США в пятницу внес в свои санкционные списки полицию Кубы, главу этой службы Оскара Кальехаса Валькарсе и его первого заместителя Эдди Сиерру Ариаса. 22 июля американская администрация ввела санкции в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Мьеры и спецподразделения МВД страны.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.