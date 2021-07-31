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Лукашенко и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Белоруссии и России

Акцент во время беседы был сделан на тематике межконфессиональных отношений

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Белорусский лидер Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Белоруссии и России, а также тематику межконфессиональных отношений. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента республики.

"В центре внимания была ситуация в Беларуси и России. А акцент во время беседы был сделан на тематике межконфессиональных отношений. И конечно, обсудили собеседники положение дел в Церкви в целом", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что телефонный президента и патриарха состоялся поздно вечером в пятницу.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияКирилл (патриарх)
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