В Греции освободили члена ликвидированной террористической группировки "17 ноября"

АФИНЫ, 31 июля. /ТАСС/. Член разгромленной террористической организации "17 ноября" Ираклис Костарис, убивший журналиста и политика Павлоса Бакоянниса и осужденный на пожизненное заключение и 23 года тюрьмы, вышел на свободу. Об этом сообщает в пятницу греческий новостной портал Newsbomb.gr.

По словам портала, Костарис, бывший членом "17 ноября" с 1987 года и до момента ликвидации левацкой террористической организации в 2002 году, был освобожден в четверг с рядом условий, которые изданием не приводятся.

Костарис был осужден за несколько преступлений, включая убийство в 1989 году Павлоса Бакоянниса, отца нынешнего мэра Афин Костаса Бакоянниса. Костас является сыном экс-главы МИД Греции Доры Бакоянни и внуком бывшего премьер-министра Константиноса Мицотакиса (1918-2017). Родной брат Доры Бакоянни - нынешний премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Костарис ("Харис" или "Такис", как его называли в "17 ноября") был арестован летом 2002 года в Превезе. На суде он утверждал, что никогда не прибегал к насилию. "Любые социальные изменения возможны только через социальную борьбу", - говорил он. Однако его соучастие в убийстве Павлоса Бакоянниса, грабежах и деятельности организации было доказано, и он был приговорен к пожизненному заключению и 23 годам лишения свободы.

В последние годы Костарис получал предусмотренные законом пятидневные отпуска из тюрьмы, чтобы навестить семью, а также отпуск по образованию для изучения компьютерных наук. Он работал на центральном складе материалов тюрьмы Коридаллос. Во время пребывания в тюрьме Костарис даже сдал экзамены на факультете электронной инженерии в техническом институте Пирея, а затем поступил в аспирантуру.

Организация "17 ноября" - греческая радикальная группировка, образованная в 1975 году и выступавшая против военного присутствия США в Греции, Турции и на Кипре, а также членства Греции в ЕС и НАТО. В период с 1975 по 2000 год члены организации совершили 103 нападения на американских, британских, турецких и греческих граждан, в результате которых были убиты 23 грека и иностранца, в их числе резидент ЦРУ в Афинах Ричард Уэлш в 1975 году. Греческие власти сумели обезвредить группировку после того, как в 2002 году бомба случайно взорвалась в руках одного из ее боевиков - Савваса Ксироса. Суд постановил, что на 15 членах "17 ноября", совершавшей в течение почти 30 лет убийства, теракты, ограбления банков и военных объектов, лежит ответственность за более чем 2,5 тыс. преступлений.