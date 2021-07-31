Глава ЛНР приостановил действие комендантского часа до начала октября

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на большей части территории ЛНР с начала августа до начала октября. Об этом говорится в указе, опубликованном в субботу на сайте главы ЛНР.

"Приостановить действие комендантского часа на территории Луганской народной республики в период с 23:00 1 августа 2021 года по 04:00 1 октября 2021 года, за исключением территорий, находящихся в границах административно-территориального подчинения городу Кировску Луганской народной республики, городу Первомайску Луганской народной республики, Славяносербскому району Луганской народной республики", - говорится в указе главы ЛНР. Документ вступил в силу с момента его публикации.

Ранее режим комендантского часа был ослаблен в Донецкой народной республике (ДНР). Глава ДНР Денис Пушилин 31 мая отменил действие комендантского часа в выходные дни в период с 1 июня до 15 сентября 2021 года. В апреле глава ДНР озвучил планы поэтапной отмены комендантского часа. Первым этапом предусмотрена отмена ограничений летом в выходные дни.

На территории ДНР и ЛНР режим комендантского часа (ограничение на перемещение транспорта и пешеходов) действует с начала вооруженного конфликта в 2014 году. Он действует с 23:00 до 05:0 в ДНР и с 23:00 до 04:00 в ЛНР.