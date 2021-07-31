Минобороны Эстонии и США будут обмениваться информацией по миграционному кризису в Литве

ТАЛЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Оборонные ведомства Эстонии и США будут регулярно обмениваться информацией о ситуации на литовско-белорусской границе. Об этом в субботу сообщил канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

"Для нас важно, чтобы наши ключевые союзники, такие как США, разделяли одинаковое понимание ситуации на литовско-белорусской границе, которая оказывает влияние как на страны Балтии, так и на Европу в целом", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Как указано в сообщении, соответствующей договоренности Салм достиг на переговорах с замминистра обороны США Колином Калем. Представители оборонных ведомств призвали "предотвратить эскалацию событий" на фоне скорого начала в России и Белоруссии стратегических военных маневров "Запад-2021", а также ситуации на границе РФ и Украины.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 282 нелегала из Азии и Африки. Это в 40,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой их размещения. Все специализированные пункты, имевшиеся в распоряжении центральных властей, давно заполнены. Задержанных нелегалов размещают на пограничных заставах, но это не способствует эффективному выполнению пограничниками их непосредственной задачи по обеспечению охраны границы. Власти попросили помощи муниципалитетов, однако местные жители не хотят соседства с мигрантами и протестуют против их размещения.