В ЕС заявили, что не признают правительство "Талибана" при захвате власти военным путем

ТАСС, 31 июля. Евросоюз в случае силового захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) не признает новое правительство. Об этом в субботу заявил специальный представитель ЕС по региону Томас Никлассон в интервью афганскому телеканалу Ariana News.

"Если [движению] "Талибан" удастся захватить власть [в Афганистане] военным путем, оно не будет признано ни ЕС, ни большинством стран региона", - сказал он.

По словам дипломата, при подобном развитии событий Евросоюз прекратит оказание помощи Афганистану, что может привести к изоляции этой страны. Никлассон также выразил обеспокоенность нынешней ситуацией, призвав противоборствующие силы проявить гибкость, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту.

"Мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы оставаться <...> политически вовлеченными в предоставление гуманитарной помощи [Афганистану] столько, сколько будет необходимо", - подчеркнул он.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.