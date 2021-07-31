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В ЕС заявили, что не признают правительство "Талибана" при захвате власти военным путем

При подобном развитии событий Евросоюз прекратит оказание помощи Афганистану, отметил специальный представитель ЕС по региону Томас Никлассон

ТАСС, 31 июля. Евросоюз в случае силового захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) не признает новое правительство. Об этом в субботу заявил специальный представитель ЕС по региону Томас Никлассон в интервью афганскому телеканалу Ariana News.

"Если [движению] "Талибан" удастся захватить власть [в Афганистане] военным путем, оно не будет признано ни ЕС, ни большинством стран региона", - сказал он.

По словам дипломата, при подобном развитии событий Евросоюз прекратит оказание помощи Афганистану, что может привести к изоляции этой страны. Никлассон также выразил обеспокоенность нынешней ситуацией, призвав противоборствующие силы проявить гибкость, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту.

"Мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы оставаться <...> политически вовлеченными в предоставление гуманитарной помощи [Афганистану] столько, сколько будет необходимо", - подчеркнул он.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

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