В посольстве США в Москве останется 120 сотрудников из-за ограничений на наем граждан РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Посольство США в России с 1 августа продолжит работу в минимальном за пять лет составе - 120 сотрудников. Это произошло вследствие вступления в силу введенных российскими властями ограничений на наем диппредставительством граждан России и третьих стран в ответ на объявленные Вашингтоном в апреле антироссийские санкции. Тогда американская сторона в очередной раз выслала 10 российских дипломатов, заявив, что они якобы связаны с разведывательными службами РФ.

Посол США в Москве Джон Салливан в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявлял, что с 1 августа посольство "будет вынуждено расстаться с местными сотрудниками". По словам дипломата, "таким образом, после 1 августа численность штата посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было в 2016 году, когда в нем работало 1200 человек".

При этом общий потолок на допустимое число сотрудников как для американской дипмиссии, так и для российской в США остается прежним - 455 человек.

Москва неоднократно заявляла Вашингтону о готовности принять направляемых из Соединенных Штатов дипломатов и других сотрудников посольства. Об этом в том числе говорил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Однако, по имеющимся на текущий момент данным, американская сторона не направляла заявки на получение дипломатических виз. На это, в частности, указывал в июле посол РФ в США Анатолий Антонов.

Паритетное число

Установленное на сегодняшний день допустимое число сотрудников в 455 человек для диппредставительств в РФ в США и США в РФ возникло также вследствие введенных Вашингтоном санкций. И само число возникло не случайно - именно столько человек оставалось в российском посольстве после того, как еще во время президентства Барака Обамы из американской столицы были высланы 35 дипломатов РФ и появился запрет на использование двух принадлежащих РФ объектов (в Нью-Йорке и Мэриленде).

Москва тогда ответила не сразу, а лишь после принятия Конгрессом США 27 июля 2017 года закона, ужесточающего рестриктивные меры в отношении России. На следующий день МИД РФ предложил Вашингтону до 1 сентября 2017 года привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означало, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращалось до 455 человек и создавалась паритетная ситуация. Таким образом, в 2017 году 755 американских дипломатов покинули РФ.

Новые ограничения

Принятое в апреле решение Москвы запретить американским диппредставительствам нанимать граждан России и третьих стран возникло в качестве реакции на санкционное давление Вашингтона. Москва после введения очередных антироссийских санкций рекомендовала послу Салливану отправиться для консультаций в Вашингтон. Кроме того, для консультаций в Москву был приглашен и посол Антонов после резонансного интервью президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Россия должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также допустил резкие высказывания в адрес российского президента Владимира Путина.

Главы диппредставительств вернулись в столицы лишь после состоявшегося 16 июня саммита РФ - США в Женеве. На нем лидеры четко обозначили необходимость решать проблему работы посольств. Это также стало предметом последующих консультаций послов со своими визави в Москве и Вашингтоне.

Тем не менее на текущий момент ситуация далека от разрешения. В частности, американское посольство недавно объявило о прекращении рассмотрения заявок на неиммиграционные визы, связав это решение с возникшей из-за ограничений "нехваткой рук" для оказания консульских услуг, а российская сторона сообщала о затягивании Вашингтоном выдачи и продления виз дипломатам РФ.