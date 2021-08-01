Трамп не согласен с выводами Конгресса о его давлении на Минюст для отмены итогов выборов

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в корне не согласен с утверждениями Конгресса США о том, что он в конце прошлого года пытался оказывать давление на чиновников Минюста, чтобы добиться отмены итогов выборов главы государства, состоявшихся в ноябре 2020 года. Об этом говорится в заявлении политика, распространенном в субботу.

"На деле все как раз наоборот. Документы должны были поддержать целостность и честность выборов и священность нашего голосования <...>. Наша страна пережила невероятно коррумпированные президентские выборы, и настало время Конгрессу и другим изучить, как такое было допущено, нежели чем проводить расследования в отношении тех, кто разоблачает это массовое мошенничество для американского народа", - говорится в сообщении.

В пятницу комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США опубликовал заявление, согласно которому Трамп оказывал давление на высокопоставленных чиновников Минюста. К такому выводу в комитете пришли после распространенных председателем Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк) рукописных записях, сделанных 27 декабря прошлого года тогдашним и. о. заместителя министра юстиции - генпрокурора США Ричардом Донохью, которые касаются его разговора телефонного разговора с Трампом и Джеффри Розеном, который в то время был и. о. главы Минюста.

Трамп якобы просил руководителей Минюста "просто сказать, что выборы не были чистыми, а остальное предоставить" ему и его однопартийцам в Конгрессе.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация Байдена.