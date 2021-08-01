Глава МИД Израиля обсудил с Блинкеном "реальную реакцию" на атаку на танкер

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном "совместную борьбу против иранского террора", а также разработку "реальной и эффективной реакции" на инцидент с нападением на японский танкер Mercer Street в Аравийском море. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД еврейского государства.

"Министр иностранных дел Лапид обсудил 31 июля вечером с госсекретарем США Энтони Блинкеном нападение на корабль в Аравийском море, совместную борьбу против иранского террора и разработку реальной и эффективной международной реакции [на инцидент с танкером]. Иранский режим уже не первый раз неверно понимает степень решимости Государства Израиль и его приверженность защите себя и своих интересов", - говорится в заявлении. "Израильские дипломаты действуют на всех соответствующих аренах и во многих столицах, добиваясь международного осуждения и реакции [на атаку на танкер]", - добавили в пресс-службе.

В МИД Израиля выступили с утверждением, что "на этот раз Иран убил двух мирных жителей Великобритании и Румынии [во время атаки на танкер]", отметив, что Лапид "на выходных беседовал со своими коллегами из Великобритании и Румынии", "выразил им соболезнования и обсудил угрозу, исходящую от Ирана". "Режим Ирана - это не только проблема для Израиля, но и экспортер терроризма, разрухи и нестабильности, которые наносят ущерб всему миру. Мы ни в коем случае не можем промолчать перед лицом иранского террора, который наносит удар по свободе судоходства", - распространила высказывания Лапида пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

Инцидент с Mercer Street

Как информировала ранее Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO), около 23:40 четверга по всемирному координированному времени (02:40 пятницы мск) танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению. Компания - оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в UKMTO инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно отвечавший за охрану судна. В социальных сетях было опубликовано фото пожара на борту танкера. Оператор пока не сообщает о подробностях произошедшего, поясняя, что детали пока устанавливаются.

На момент инцидента судно находилось в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Танкер без груза следовал из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии.

Агентство Reuters со ссылкой на три источника в США и Европе ранее сообщало, что спецслужбы западных стран считают наиболее вероятным, что за нападением на Mercer Street стоял Иран. В свою очередь, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, связывают ли в Вашингтоне эту атаку с Ираном, ответила, что США работают с иностранными партнерами по установлению фактов, связанных с нападением.