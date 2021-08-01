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МИД Ирана опроверг причастность Тегерана к атаке на танкер в Аравийском море

Официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде заявил, что "это не первый раз, когда Израиль выступает с подобными обвинениями в адрес Ирана"

ТЕГЕРАН, 1 августа. /ТАСС/. Обвинения в причастности Тегерана к атаке на японский танкер Mercer Street не имеют оснований. С таким утверждением выступил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, его слова приводит пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

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"Израиль должен прекратить эти голословные обвинения. Мы осуждаем такие заявления", - сказал он, отвечая на вопрос о причастности Ирана к атаке на танкер. Хатибзаде добавил, что "это не первый раз, когда Израиль выступает с подобными обвинениями в адрес Ирана".

В четверг японский танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания - оператор судна Zodiac Maritime, принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно отвечавший за охрану судна. МИД Израиля выступил с утверждением, что за нападением стоит иранская сторона.

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