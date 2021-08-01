Роухани извинился перед народом Ирана за ошибки в ходе своего президентского срока

ТЕГЕРАН, 1 августа. /ТАСС/. Уходящий с поста президента Ирана Хасан Роухани извинился перед народом страны за ошибочные действия правительства за годы его правления. Об этом он заявил в воскресенье в ходе последнего для себя заседания кабинета министров, которое транслировало государственное телевидение Ирана.

"Мы пытались сделать так, чтобы наша [политика] содержала меньше ошибок и недостатков. Но если они все-таки были, то я хочу извиниться за это перед народом", - сказал он.

По словам Роухани, "население недовольно ситуацией с уровнем жизни, и в этом есть своя правда". "Но надо понимать, что мы были в ситуации экономической войны (речь о санкциях, введенных США при экс-президенте Дональде Трампе), и с этой точки зрения смотреть на то, что мы могли сделать", - добавил он.

Инаугурация нового президента Ирана Эбрахима Раиси пройдет 5 августа. Он победил на выборах 18 июля, набрав при явке 48,8% 17,9 млн голосов (около 62%). Отличительной чертой следующего главы правительства по сравнению с нынешним президентом Роухани является принадлежность к консервативному политическому лагерю.