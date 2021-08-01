Лидер Приднестровья отметил роль России в прекращении вооруженного конфликта 1992 года

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил роль России в прекращении вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году. Об этом говорится в его обращении по случаю отмечаемого в непризнанной республике в воскресенье Дня памяти по погибшим.

"Вооруженная агрессия Республики Молдова против приднестровского народа в 1992 году принесла смерть, страдания, разрушения. Погибли 804 приднестровца. <...> Славные имена защитников навсегда вписаны золотыми буквами в историю, на их примере воспитывается молодое поколение. Мы ничего не забыли, мы ценим мир и безмерно благодарны России за ее миротворческую миссию", - цитирует Красносельского пресс-служба.

Лидер Тирасполя отметил, что правовая оценка тем трагическим событиям до сих пор не дана, "виновные не привлечены к ответственности". Сегодня в городах региона прошли памятные митинги, первые лица Приднестровья и другие руководители приняли участие в церемонии возложения цветов, в храмах отслужили литургию по погибшим.

Приднестровский конфликт

Вооруженный конфликт между Молдавией и непризнанной республикой Приднестровье удалось остановить после того, как в Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования, а 29 июля 1992 года в зону боевых действий были введены российские миротворцы.

Сегодня мир в разделительной Зоне безопасности приднестровского конфликта по Днестру поддерживают совместные миротворческие силы, в состав которых входят военнослужащие России, Молдавии, Приднестровья и группа военных наблюдателей от Украины. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта при участии гарантов - России, Украины, - посредника ОБСЕ и наблюдателей от США и ЕС.

При этом сегодня власти Молдавии выступают за смену миротворческих сил на гражданскую миссию под международным мандатом. Власти Приднестровья высказываются против.