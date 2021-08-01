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Bild: представители Германии провели 31 июля тайную встречу с талибами в Дохе

По данным издания, на ней обсуждали гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в Афганистане и положение афганцев, помогавших Бундесверу и федеральной полиции ФРГ
Доха Philip Lange/Shutterstock/Fotodom
Описание
Доха
© Philip Lange/Shutterstock/Fotodom

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Представители правительства ФРГ провели в минувшую субботу в Дохе тайную встречу с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом в воскресенье сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

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По информации издания, Германию на переговорах представлял спецуполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик. Встреча была подготовлена федеральной разведслужбой БНД и согласована с США. На ней, по данным источников газеты, обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в стране и положение афганцев, помогавших Бундесверу и федеральной полиции ФРГ во время их участия в международной операции в Афганистане. Всего в настоящее время там находятся до сих пор около 700 местных жителей, сотрудничавших с германской стороной, около 500 из них выразили желание уехать в ФРГ.

Bild утверждает, что МИД Германии подтвердил переговоры с талибами. В ведомстве, по данным издания, отметили, что Вик провел в субботу в Дохе встречи как с переговорщиками от радикального движения, так и с представителями правительства в Кабуле. Их целью, по оценке МИД, было скорейшее достижение прогресса в вопросе возобновления внутриафганских переговоров и установление перемирия в Афганистане, пишет газета. Незадолго до визита в Доху Вик посещал афганскую столицу.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

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