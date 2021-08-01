Великобритания обвинила Иран в нападении на танкер Mercer Street в Аравийском море

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Лондон считает, что Иран несет ответственность за нападение на японский танкер Mercer Street в Аравийском море, в результате которого погибли двое членов экипажа, включая гражданина Великобритании. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье МИД королевства.

"Мы считаем, что это было целенаправленное и явное нарушение норм международного права Ираном. В результате проведенной Соединенным Королевством оценки ситуации был сделан вывод о том, что Иран, с высокой вероятностью, осуществил нападение на Mercer Street в международных водах у побережья Омана 29 июля, использовав один беспилотный летальный аппарат или более", - говорится в заявлении. В ведомстве также указали, что Великобритания вместе с международными партнерами готовят "совместный ответ на это непозволительное нападение".

В заявлении также говорится о необходимости обеспечения свободы судоходства и о том, что Иран "обязан прекратить осуществлять подобные нападения".

Как сообщила в пятницу Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO), около 23:40 четверга по всемирному координированному времени (02:40 пятницы мск) танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению. Компания - оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в UKMTO инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. В социальных сетях было опубликовано фото пожара на борту танкера. Оператор пока не сообщает о подробностях произошедшего, поясняя, что детали пока устанавливаются.

На момент инцидента судно находилось в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Танкер без груза следовал из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии.