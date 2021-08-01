Блинкен уверен, что атаку на танкер Mercer Street осуществил Иран

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты после изучения имеющейся у них информации пришли к выводу, что ответственность за нападение на японский танкер Mercer Street в Аравийском море несет Иран. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы присоединяемся к нашим партнерам и союзникам в решительном осуждении нападения на Mercer Street", - сказал он. "После изучения имеющейся информации мы уверены в том, что Иран осуществил это нападение, в результате которого погибли двое невиновных людей", - утверждал глава американской дипломатии. По версии Вашингтона, атака была проведена с использованием "беспилотников со взрывчаткой".

"Этому нападению нет оправдания", - считает Блинкен. "Мы работаем с нашими партнерами над изучением наших дальнейших шагов и консультируемся с правительствами в регионе и за его пределами относительно надлежащего ответа, который последует", - добавил он.

Ранее МИД Великобритании также заявил, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street, в результате которого погибли двое членов экипажа, включая гражданина Великобритании, несет Иран. Форин оффис также указал, что Великобритания вместе с международными партнерами готовит "совместный ответ на это непозволительное нападение". В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявлял, то обвинения в причастности Тегерана к атаке на японский танкер не имеют оснований.

Как сообщила в пятницу Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO), около 23:40 четверга по всемирному координированному времени (02:40 пятницы мск) танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению. Компания - оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в UKMTO инцидент классифицируют как не связанный с пиратством. Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. В социальных сетях было опубликовано фото пожара на борту танкера. Оператор пока не сообщает о подробностях произошедшего, поясняя, что детали пока устанавливаются.

На момент инцидента судно находилось в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Танкер без груза следовал из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии.