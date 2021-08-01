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Лесные пожары в Турции

Хорватия готова оказать Турции помощь в тушении природных пожаров

Власти направят в республику самолеты CL-415, отметил премьер-министр страны Андрей Пленкович

ЗАГРЕБ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Хорватии готовы предоставить Турции помощь в тушении природных пожаров. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр страны Андрей Пленкович.

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"Семьям жертв [пожаров], а также турецкому народу и президенту [Реджепу Тайипу] Эрдогану выражаем соболезнования в связи с катастрофическими пожарами в стране, - написал Пленкович на своей странице в Twitter. - Правительство Хорватии решило помочь Турции посредством направления туда [самолетов] "Канадаэйр" [CL-415] через [механизм] европейского центра координации чрезвычайного реагирования"

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. В четверг возгорания возникли и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.

29 июля президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.

Согласно распространенной в воскресенье сводке Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, пожарные в настоящее время ведут борьбу только с пятью очагами лесных пожаров - в провинциях Анталья и Мугла. По информации ведомства, локализовать удалось 107 очагов.

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