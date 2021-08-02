Депутат парламента Японии приехал в аэропорт к месту нахождения Тимановской

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Депутат японского парламента от Конституционно-демократической партии Тайга Исикава прибыл в аэропорт Ханэда, чтобы попытаться встретиться с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

"Я намерен добиваться встречи с ней. Я буду требовать, чтобы ее не передавали белорусской стороне", - сказал он журналистам, собравшимся возле полицейского участка, где находится спортсменка.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.