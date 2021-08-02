{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Литве заявили, что погранзаставы на границе с Белоруссией переполнены нелегалами

Мест для размещения мигрантов не осталось

ВИЛЬНЮС, 2 августа. /ТАСС/. Погранзаставы Литвы, находящиеся на границе с Белоруссией, на которых после задержания до перевода в специальные центры содержат нелегальных мигрантов из Азии и Африки, массово в последние месяцы проникающих в Литву из соседней Белоруссии, переполнены, мест для мигрантов не осталось. Об этом в понедельник в эфире национального радио LRT сообщил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

"Мест для размещения мигрантов на погранзаставах не осталось", - сказал он. Граница с Белоруссией находится в зоне ответственности 17 пограничных застав. На прошлой неделе большая часть нелегалов была вывезена с застав в палаточный лагерь, устроенный на полигоне Службы охраны общественного порядка МВД Литвы у деревни Руднинкай Шальчининкского района. Однако в выходные дни на заставах вновь появились задержанные.

"Выходные для пограничников были жаркими. В воскресенье [1 августа] задержано 289 нелегальных мигрантов - самое большое число за сутки с начала года", - сказал генерал. Предыдущее максимальное число мигрантов, перешедших границу Литвы со стороны Белоруссии, было отмечено 28 июля. Тогда за сутки задержали 171 нелегала.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 545 нелегалов. Это почти в 44 раза больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛитва
Президент Перу отложил перенос своей резиденции из Дворца правительства
Во время своей инаугурации Педро Кастильо заявил, что передаст здание новому министерству, поскольку пришло время "порвать с колониальными символами и оковами"
Читать полностью