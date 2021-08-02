Посольство Чехии находится в контакте с японской стороной по ситуации с Тимановской

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Посольство Чехии находится в тесном контакте с японскими властями по ситуации с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которая не вылетела из Японии вопреки требованию тренеров национальной сборной Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в дипломатическом представительстве.

"Посольство Чехии в Токио ведет активные переговоры с властями Японии по делу белорусской спортсменки", - отметили в посольстве.

1 августа министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что страна предлагает Тимановской политическое убежище. Также чешская сторона объявила о готовности вывезти ее из Токио на правительственном спецборте.

В ночь с воскресенья на понедельник белорусская спортсменка, как сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, находилась в отделении полиции в токийском аэропорту Ханеда. Однако ближе к утру понедельника полиция заявила, что Тимановской там нет, отказавшись уточнить, когда она покинула участок. В воскресенье вечером спортсменка в сопровождении по меньшей мере одного сотрудника, связанного с организацией Олимпиады, зашла в отделение полиции. За двенадцать последующих часов, как могли убедиться находившиеся на месте корреспонденты ТАСС, никто, кроме сотрудников правоохранительных органов, не покидал здание участка через доступные рядовым гражданам входы и выходы. Не исключено, что полицейские вывели Тимановскую через служебный выход, ведущий во внутреннюю часть аэропорта.

Как сообщил Международный олимпийский комитет, Тимановская провела ночь в отеле в аэропорту. Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.