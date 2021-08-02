Погранведомство Литвы арендует 200 контейнеров для размещения 900 мигрантов

ВИЛЬНЮС, 2 августа. /ТАСС/. Блок-контейнеры в количестве 200 единиц для обустройства лагеря на 900 нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, попадающих на территорию Литвы из Белоруссии, будут взяты в аренду пограничным ведомством балтийской республики. Об этом в понедельник сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

"Договор, заключенный на три года, предусматривает аренду 200 контейнеров, в которых всего можно будет разместить до 900 человек", - отметил представитель погранслужбы Гедрюс Мишутис. Аренда обойдется ведомству в €5,4 млн.

Городок из этих модульных конструкций планируется устроить на территории школы подготовки пограничников, которая находится в населенном пункте Медининкай, расположенном в непосредственной близости от границы с Белоруссией. Сюда, согласно плану МВД, будут перемещены мигранты с пограничных застав, из муниципальных объектов - школ, социальных центров, больниц, пансионатов. В случае необходимости городок из блок-контейнеров можно расширить, установив их вторым ярусом.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 832 нелегала. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой их размещения. Все специализированные пункты, имевшиеся в распоряжении центральных властей, давно заполнены. Власти попросили помощи муниципалитетов, однако местные жители не хотят соседства с мигрантами и протестуют против их размещения.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.