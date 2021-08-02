FT: Польша предложила убежище Кристине Тимановской

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Польша предложила белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской убежище и визу для въезда в страну. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что белорусской спортсменке "была предложена гуманитарная виза, и она может свободно продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если того пожелает".

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Сообщалось, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио - Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, корреспонденту ТАСС заявили, что пассажирка с такими именем и фамилией на рейс не регистрировалась, и самолет вылетел по расписанию.