Суд Киева разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о "майдане"

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о заочном расследовании в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста на "майдане" 2014 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева - на площади Независимости и прилегающих улицах", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса.