Yonhap: Пхеньян и Сеул обменялись данными о ситуации у берегов по восстановленной связи

СЕУЛ, 2 августа. /ТАСС/. КНДР и Республика Корея начали обмен сообщениями о незаконном рыболовстве в Желтом море по восстановленному каналу связи. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве.

"КНДР каждый день в 09:00 отправляет факс, в котором содержится подробная информация об иностранных рыболовных судах, незаконно действующих в Желтом море, в частности их количество и точное местонахождение", - сообщил агентству источник. По его словам, Сеул также направляет Пхеньяну аналогичные сообщения. "Такой обмен информацией помогает предотвратить случайные столкновения в Желтом море", - добавил он.

По данным Министерства обороны Республики Корея, после возобновления связи Сеул и Пхеньян проводили регулярные телефонные переговоры дважды в день - в 09:00 и 16:00.

27 июля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить работу прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном, а также условились способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних отношений.

КНДР 9 июня 2020 года заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на несанкционированную отправку через границу активистами южнокорейской неправительственной организации воздушных шаров с агитационными листовками. Позднее Север взорвал строение в приграничном городе Кэсон, где располагался межкорейский офис связи.