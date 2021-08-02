Главы МИД АСЕАН призвали к поддержанию стабильности в Южно-Китайском море

ХАНОЙ, 2 августа. /ТАСС/. Главы МИД стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), призвали к поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море (ЮКМ). Соответствующее заявление министры сделали в понедельник в ходе 54-й конференции глав МИД АСЕАН, которая проходит в режиме онлайн под председательством Брунея, сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

В ходе совещания министры отметили важность поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в ЮКМ. Главы МИД АСЕАН подтвердили последовательную позицию блока по разрешению возникающих споров мирными средствами на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Министры подчеркнули важность полного и эффективного осуществления Декларации о поведении сторон в ЮКМ. Приветствовав возобновление переговоров между АСЕАН и Китаем по выработке Кодекса о правилах поведения сторон в ЮКМ, они призвали к принятию эффективного и содержательного документа, который будет всецело соответствовать нормам международного права, отмечает ВИА.

Помимо темы Южно-Китайского моря, на конференции состоялся обширный обмен мнениями по многим региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес. Главы МИД обсудили ситуацию на Корейском полуострове, Ближний Восток, а также положение в Мьянме. Государства АСЕАН выразили готовность оказать поддержку Мьянме для скорейшего преодоления внутриполитических трудностей и нормализации ситуации в этой стране на благо мьянманского народа.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2021 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Вьетнама к Брунею.