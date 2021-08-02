Пассажирский лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Аммана

БЕЙРУТ, 2 августа. /ТАСС/. Самолет иорданской авиакомпании Royal Jordanian Airline, выполнявший рейс по маршруту Каир - Амман, совершил в понедельник аварийную посадку в аэропорту иорданской столицы. Об этом сообщила газета Al Ghad.

По ее сведениям, самолет начал готовиться к приземлению, когда на борту по неизвестной причине сработал сигнал тревоги. В результате экипаж был вынужден посадить лайнер раньше запланированного времени.

После приземления все находившиеся на борту самолета 133 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы. Никто из них не пострадал. Представители авиакомпании заявили о намерении провести тщательное расследование причин инцидента.