ВВС НАТО в июле 22 раза сопровождали российские самолеты над Балтикой

ВИЛЬНЮС, 2 августа. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещаемые на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в июле 22 раза сопровождали российские военные самолеты, говорится в опубликованном в понедельник отчете Минобороны Литвы о ситуации в воздушном пространстве страны.

По данным ведомства, наиболее интенсивно - семь раз - для сопровождения российских бортов в воздух поднимались несущие с мая по сентябрь дежурство в Литве истребители ВВС Испании Eurofighter Typhoon с 19 по 25 июля.

Такое сопровождение является рутинной процедурой. В июне это произошло 15 раз, в мае - три раза, а в апреле не потребовалось ни разу. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй, где сейчас находится контингент ВВС Испании. С апреля 2014 года другую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.