СМИ: ОАЭ одобрили вакцинацию детей препаратом от ковида китайской компании Sinopharm

ТАСС, 2 августа. Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило использование вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinopharm для профилактики заболевания у детей от 3 до 17 лет. Об этом сообщила в понедельник местная газета The National.

Решение использовать китайскую вакцину для профилактики коронавируса у детей последовало после проведения клинических испытаний на 900 добровольцах в Абу-Даби. Результаты исследования будут опубликованы позже. Отмечается, что дети будут получать вакцину только в экстренных случаях.

По данным Минздрава ОАЭ на 1 августа, 78,95% населения Эмиратов получили одну дозу вакцины, при этом полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины) - 70,57%. В Эмиратах доступны вакцины китайской корпорации Sinopharm и американской компании Pfizer, разработанной совместно с ее германским партнером BioNTech, а также российский препарат "Спутник V". С начала пандемии в стране было зарегистрировано 682 377 случаев COVID-19, 1 951 пациент умер от последствий заражения.