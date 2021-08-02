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Президент Афганистана связал ухудшение ситуации с безопасностью с выводом сил США

Ашраф Гани заявил, что уважает решение Вашингтона, но знает, что оно будет иметь последствия

ТЕГЕРАН, 2 августа. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани связал ухудшение ситуации с безопасностью в стране с неожиданным решением Соединенных Штатов вывести свои силы с афганских территорий. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал 1TV.

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"За последние три месяца мы столкнулись с неожиданной ситуацией вследствие внезапного решения США о выводе своих войск", - приводит телеканал слова Гани. Президент также добавил, что уважает решение Вашингтона, но знает, что оно будет иметь последствия.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления по ряду направлений.

Теги
АфганистанСШАГани, Ашраф
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