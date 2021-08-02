В Австралии пресекли деятельность группы, собиравшейся свергнуть правительство страны

СИДНЕЙ, 2 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Австралии пресекли деятельность преступной группы, планировавшей свергнуть правительство страны и арестовать чиновников и депутатов федерального парламента. Об этом в понедельник сообщила федеральная полиция страны.

"Члены группы несут ответственность за создание и распространение фейкового видео, на котором записано выступление якобы комиссара федеральной полиции страны, подробно описывающего антиправительственные настроения и призывающего людей присоединиться к нему. Человек, выступающий в этом видео, не комиссар федеральной полиции Австралии Рис Кершоу <…>, но член группы единомышленников, регулярно обсуждающих общую заинтересованность в захвате федерального правительства и выпуске "ордеров на арест" для ряда высокопоставленных политиков и государственных служащих", - указано в сообщении полиции, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что в ходе расследования деятельности группы правоохранительные органы провели серию обысков в Брисбене, Кэрнсе и Таунсвилле (штат Квинсленд), а также в Питерборо и Перте (Западная Австралия), в ходе которых им удалось собрать доказательства правонарушений. Также был арестован 46-летний мужчина, выдававший себя за офицера федеральной полиции Австралии. Как ожидается, он предстанет перед судом в понедельник, 16 августа, за попытку незаконно получить идентификационные значки с официальным логотипом Австралийской федеральной полиции.

Как отметил помощник комиссара полиции Скотт Ли, полиции не удалось обнаружить доказательства того, что группа имела возможность или "пыталась фактически совершить какие-либо конкретные насильственные действия". "В этом случае <…> мы действовали на ранней стадии, чтобы как можно скорее пресечь любые, потенциально опасные действия, и без колебаний выдвинем дополнительные обвинения, если будут выявлены новые детали преступления", - сказал он.

В полиции также сообщили, что продолжат расследование деятельности группы и установят личности всех ее членов.