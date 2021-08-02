Еврокомиссар Йоханссон считает миграционный кризис в Литве провокацией Минска

ВИЛЬНЮС, 2 августа. /ТАСС/. Миграционный кризис в Литве следует оценивать как провокацию белорусского режима. С таким заявлением выступила на пресс-конференции в понедельник находящаяся в Вильнюсе с визитом еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Это [миграционный кризис] является провокацией режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко. Мы должны показать, что свободного доступа [нелегальных мигрантов] на территорию ЕС нет", - заявила она.

Еврокомиссар отметила, что ЕС готов оказать Литве всестороннюю помощь. "Мы готовы из средств Еврокомиссии профинансировать дополнительные меры по борьбе с нелегальной миграцией", - подчеркнула Йоханссон.

По ее словам, в ближайшее время в Вильнюс для обсуждения деталей будет направлена делегация Еврокомиссии. "Обсудим возможности финансирования укрепления охраны границы", - сказала она.

1 августа во время встречи с Йоханссон министр внутренних дел балтийской республики Агне Билотайте заявила, что Вильнюс надеется на помощь ЕС в финансировании мероприятий по техническому обеспечению безопасности литовского участка внешних границ ЕС, которые обойдутся, согласно предварительным подсчетам, в €500 млн.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 832 нелегала из Азии и Африки, которые проникли на территорию Литвы из Белоруссии. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.