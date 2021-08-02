На границе Молдавии и Румынии из-за ковид-ограничений выстроились километровые автоочереди

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Километровые автомобильные очереди образовались в понедельник на трех основных контрольно-пропускных пунктах границы Молдавии с Румынией. Как сообщила пресс-служба пограничной полиции, причиной стали сезон отпусков и эпидемиологические карты, заполнять которые приходится туристам в связи с ужесточением мер по борьбе с коронавирусом.

"Очереди на пунктах "Леушень", "Скулень" и "Кагул" образовались из-за возросшего трафика, а также связанных с пандемией ограничений, из-за которых на границе граждан обязали заполнять эпидемиологические карты. Это замедляет пересечение границы", - отмечается в документе на сайте ведомства. Пограничники попросили туристов направляться на другие пункты пропуска - "Костешты", "Липканы" и "Джурджулешть-Галац".

В конце июля кривая заражений в Молдавии начала медленно подниматься, число новых случаев за сутки впервые после 22 апреля превысило 100. На фоне ухудшения эпидемической ситуации в регионе власти страны с 19 июля ужесточили правила пересечения границы. В список стран красной зоны попали свыше полусотни государств, включая Россию. Для людей, приезжающих из этих стран, обязателен 14-дневный карантин. Исключения делают для лиц, прошедших полный курс вакцинации, а также для тех, кто транзитом проезжает по территории страны.