СМИ: в Нигере боевики убили 18 военнослужащих

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 18 военнослужащих Нигера убиты боевиками на западе страны вблизи границы с Буркина-Фасо. Об этом сообщает в понедельник Radio France internationale со ссылкой на командование африканской страны.

Две засады были устроены боевиками в районе Тороди 31 июля на пути движения подразделений, которые занимались снабжением армейского поста в поселке Бони, говорится в заявлении Минобороны Нигера. В ходе боя погибли 18 военнослужащих, семеро ранены, шестеро пропали без вести.

В районе Тороди сейчас проходит крупная операция правительственных сил по ликвидации структур террористических группировок. В ней участвуют также ВВС Нигера. Регион на стыке границ трех стран - Мали, Нигера и Буркина-Фасо - является одним из крупнейших очагов международного терроризма в Западной Африке.