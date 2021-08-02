Оппозиция покинула зал заседаний Национального собрания Армении в знак протеста

ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. Парламентские оппозиционные блоки "Армения" и "Честь имею" покинули зал заседаний Национального собрания, как только представитель фракции "Гражданский договор" вышел на трибуну для представления кандидатуры спикера законодательного органа. Оппозиция покинула зал в знак протеста против ареста двух своих депутатов. Трансляция из зала заседания парламента в режиме онлайн в понедельник ведется на официальном YouTube-канале армянского парламента.

Оппозиционные блоки выдвинули двух арестованных депутатов на должность спикера и требуют их участия в заседании, заявляя, что оба арестованы с нарушением закона.

В парламенте Армении нового созыва будут работать 107 депутатов. 71 будет представлять партию "Гражданский договор", 29 - блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, 7 - блок "Честь имею", одним из лидеров которого является бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян.