{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Таджикистана сменил посла в России

Новым главой диппредставительства в Москве назначен Давлатшох Гулмахмадзода

ДУШАНБЕ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил в понедельник от должности посла в России Имомуддина Сатторова, новым главой диппредставительства в Москве назначен Давлатшох Гулмахмадзода, который ранее занимал пост заместителя премьер-министра. Соответствующие указы опубликовало информационное агентство Khovar.

"Постановляю освободить Сатторова Имомуддина Мирзоевича от должности чрезвычайного и полномочного росла Республики Таджикистан в Российской Федерации и по совместительству чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Республике Армения и полноправного представителя Республики Таджикистан при Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе главы государства.

"Назначить Гулмахмадзода Давлатшоха Курбонали чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Российской Федерации", - говорится в другом указе президента. Еще одним указом президента Давлатшох Гулмахмадзода освобожден от должности заместителя премьер-министра страны.

Теги
ТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
Продвижение "Талибана" в Афганистане
СМИ: талибы захватили телерадиоцентр в Гильменде
По данным Tolo News, все местные СМИ в провинции прекратили работу
Читать полностью