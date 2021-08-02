Президент Таджикистана сменил посла в России

ДУШАНБЕ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил в понедельник от должности посла в России Имомуддина Сатторова, новым главой диппредставительства в Москве назначен Давлатшох Гулмахмадзода, который ранее занимал пост заместителя премьер-министра. Соответствующие указы опубликовало информационное агентство Khovar.

"Постановляю освободить Сатторова Имомуддина Мирзоевича от должности чрезвычайного и полномочного росла Республики Таджикистан в Российской Федерации и по совместительству чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Республике Армения и полноправного представителя Республики Таджикистан при Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе главы государства.

"Назначить Гулмахмадзода Давлатшоха Курбонали чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Российской Федерации", - говорится в другом указе президента. Еще одним указом президента Давлатшох Гулмахмадзода освобожден от должности заместителя премьер-министра страны.