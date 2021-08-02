Токаев уверен, что деятельность Пашиняна будет способствовать устойчивому развитию Армении

НУР-СУЛТАН, 2 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил в понедельник поздравительную телеграмму Николу Пашиняну в связи с назначением на пост премьер-министра Армении, выразив уверенность, что его деятельность будет способствовать устойчивому развитию и прогрессу страны.

"Глава государства выразил уверенность, что дальнейшая деятельность Никола Пашиняна на ответственном государственном посту будет способствовать устойчивому развитию и прогрессу Армении, а также расширению и углублению казахстанско-армянских отношений в двустороннем и многостороннем форматах", - говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

По его словам, оказанное Пашиняну доверие является ярким свидетельством широкой поддержки его курса, который направлен на обеспечение стабильности, единства и согласия в обществе, повышение благосостояния граждан, укрепление авторитета Армении на международной арене. Президент Казахстана также пожелал премьеру Армении "крепкого здоровья и больших успехов во имя благополучия и процветания дружественного армянского народа".

Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ, согласно которому главой правительства назначается выдвинутый фракцией "Гражданский договор" Никол Пашинян.