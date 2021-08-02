Экс-премьер Киргизии заявил, что Акаев добровольно прибыл в страну

БИШКЕК, 2 августа. /ТАСС/. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев добровольно прибыл на родину и готов сотрудничать со следствием по делу о предполагаемой коррупции, связанной с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор". Об этом сообщил в понедельник изданию 24.kg бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов, который ранее в понедельник встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

"Садыр Жапаров проявил великодушие и дал возможность приехать бывшему президенту. Насколько мне известно, Аскара Акаева никто не принуждал и по прибытии в Бишкек он направился в ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности Киргизии)", - сказал он.

Ранее издание 24.kg сообщило, что Аскар Акаев прибыл в Бишкек рейсом "Аэрофлота". Вместе с ним в Киргизию прилетел его сын Илим Акаев. ГКНБ распространило в СМИ сообщение о том, что экс-президент Киргизии Аскар Акаев в результате принятых ГКНБ мер 2 августа 2021 года был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе. Аскар Акаев прибыл в здание ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению "Кумтор", сообщило ГКНБ.

О том, что бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу "Кумтора", сообщил 8 июля глава ГКНБ республики Камчыбек Ташиев. Он добавил, что по тому же делу в розыск объявлены бывшие премьер-министры Киргизии Апас Жумагулов, Омурбек Бабанов и Игорь Чудинов, а также брат бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова, экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков, и младший сын Бакиева - Максим Бакиев. В отношении некоторых из них уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности совершенных преступлений, остальные находятся под стражей или в розыске.

Месторождение "Кумтор" находится в Иссык-Кульской области Киргизии, его разработка началась в 1990-х годах инвесторами из Канады. За это время киргизские власти несколько раз пересматривали условия сотрудничества с канадскими партнерами. В мае 2021 года руководство республики ввело внешнее управление на месторождении и фактически отстранило канадскую компанию "Центерра" от управления месторождением. Стороны объявили о намерении начать судебные разбирательства по данному вопросу.

Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год и был отстранен от должности в результате переворота. После этого он уехал в Москву, где проживает до сих пор. В ходе революции также был свергнут и Бакиев, возглавлявший страну в 2005-2010 годах. Впоследствии за совершение ряда преступлений, в том числе коррупционных, Бакиев заочно был приговорен судом к высшей мере наказания - пожизненному заключению. В настоящее время он находится в Белоруссии. Бишкек неоднократно требовал его экстрадиции, однако каждый раз получал отказ.