Премьер Армении отправил в отставку губернатора граничащего с Азербайджаном региона

ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об освобождении от занимаемой должности губернатора граничащей с Азербайджаном Гегаркуникской области Гнела Саносяна. Указ в понедельник опубликован на государственном портале правовой информации.

"Руководствуясь Конституцией Армении и законом "О территориальном управлении", правительство приняло решение об освобождении от занимаемой должности губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна", - говорится в тексте указа.

На армяно-азербайджанском участке области ситуация остается напряженной с 12 мая текущего года. Периодически происходят столкновения между армянскими и азербайджанскими воинскими подразделениями.