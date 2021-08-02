Защита Януковича назвала пиаром власти решение о заочном расследовании дела о "майдане"

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Решение суда Киева о разрешении заочного расследования в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе на "майдане" является пиаром власти в канун Дня независимости 24 августа и подменяет реальный поиск виновных в этих событиях. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича.

"Действительные организаторы и исполнители расстрелов правоохранителей и протестующих на "майдане" в феврале 2014 года давно известны. Однако Офис генерального прокурора делает все, чтобы дела настоящих виновников не расследовались. И такими судебными решениями, как сегодняшнее разрешение на проведение расследования в деле "майдана" по заочной процедуре, подменяет реальное расследование", - приводит его комментарий адвокатское объединение "Авер Лекс".

Сердюк напомнил, что именно для уголовного преследования Януковича власть изменила закон о заочном осуждении, внеся в него всего лишь норму о пребывании лица на территории РФ. "Таким образом теперь прокуроры могут игнорировать факт снятия четвертого президента с розыска Интерполом по причине его политического преследования", - пояснил он.

Адвокат также подчеркнул, что подобное решение принято при отсутствии продвижения в расследовании дел о причастности к расстрелам лидеров "майдана" 2014 года: бывшего президента Петра Порошенко, экс-депутата Сергея Пашинского, бывшего спикера Рады Андрея Парубия и ряда других. "Предшественник Зеленского также пытался требовать от судей вынести приговор Виктору Януковича именно в канун Дня независимости. Нынешняя власть ради подобного пиара использует решение суда о начале досудебного расследования дела "майдана", - отметил Сердюк.

По его словам, подобные действия и решения - это "лишь махинации и обман общества со стороны властей, пытающихся скрыть полное отсутствие доказательств причастности Януковича к расстрелам на "майдане" сотрудников правоохранительных органов и протестующих и их наличие по отношению к действительно виновным.

Ранее Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о заочном расследовании в отношении Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста на "майдане" 2014 года. По версии следствия, бывший глава государства, "действуя в составе организованной группы совместно с бывшими председателем СБУ и министром внутренних дел, организовал применение сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов".

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18 - 20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых умерли в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. После смены власти Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Януковича уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили и сотрудников "Беркута". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.