В Нигерии началась забастовка врачей государственных больниц

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Врачи государственных больниц Нигерии начали в понедельник бессрочную забастовку, требуя от правительства регулярных выплат зарплат и компенсаций. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Забастовка является общенациональной и бессрочной, - заявил президент Национальной ассоциации врачей-практикантов Уилав Окуаихесуи. - Мы обращаемся к властям с требованием выполнить принятые соглашения по выплатам задолженностей по зарплатам, а также компенсаций при работе с опасными болезнями. Мы также требуем выплатить пособия семьям врачей, которые умерли от [последствий] коронавирусной инфекции".

Национальная ассоциация врачей-практикантов объединяет выпускников вузов, которые прикреплены к различным государственным больницам и проходят там обязательную практику. Членами ассоциации являются 16 тыс. медицинских работников. Всего в системе здравоохранения Нигерии работают 42 тыс. врачей.

Нынешняя забастовка членов ассоциации врачей-практикантов уже четвертая в текущем году.