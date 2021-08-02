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Посольство Великобритании в Афганистане обвинило "Талибан" в убийстве мирных людей

По данным телеканала Tolo News, британское диппредставительство в Кабуле опирается на доклад Афганской независимой комиссии по правам человека

ТЕГЕРАН, 2 августа. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Афганистане в понедельник обвинило движение "Талибан" (запрещено в РФ) в массовом убийстве мирных людей. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News.

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"[Движение] "Талибан" убило десятки мирных людей в районе Спин-Болдак провинции Кандагар, что представляет собой военное преступление, - цитирует телеканал заявление диппредставительства. - В отношении боевиков "Талибана" или их командиров должно быть проведено расследование".

Британское посольство в Кабуле, по данным телеканала, опирается на доклад Афганской независимой комиссии по правам человека. Подробности событий в Спин-Болдаке не приводятся.

Несколько дней назад талибы захватили район Спин-Болдак на границе с Пакистаном. Затем представители афганских властей заявляли, что этот район удалось с боями освободить. По данным агентства Reuters, часть района все еще находится под контролем "Талибана".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В начале июля движение "Талибан" на фоне вывода войск западной коалиции взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.

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АфганистанВеликобритания
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