Киев заявил, что ждет от Запада дорожную карту вступления Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. США и европейские союзники Украины должны определить "четкую дорожную карту" вступления страны в ЕС и НАТО. Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для американского журнала Foreign Affairs, перевод которой опубликован на сайте МИД Украины в понедельник.

"В случае Украины речь идет прежде всего об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС", - полагает он.

Кулеба убежден, что после госпереворота в 2014 году украинцы "уже безвозвратно изменили траекторию страны" и теперь ориентируются лишь на западные структуры.

"Идея "совместного советского прошлого", которая уже утрачивает популярность среди старших поколений, не имеет для них почти никакой ценности", - отметил он, подчеркнув, что уже несколько поколений украинцев живут в условиях независимости страны.

По словам главы МИД, США и западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию в отношении Украины, которая бы предусматривала "особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков".

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО, с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО было закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.