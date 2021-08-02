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Экс-президент Киргизии рассказал о причине возвращения в страну

Аскар Акаев прибыл на родину на неделю, чтобы помочь следствию по делу месторождения "Кумтор"

БИШКЕК, 2 августа. /ТАСС/. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев заявил, что прибыл на родину на неделю, чтобы помочь следствию по делу о возможной коррупции в связи с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор".

"Сегодня была первая встреча. Будем работать. Я приехал на неделю. Есть много вопросов", - приводит киргизское агентство АКИ-пресс слова Акаева в понедельник после допроса в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии (ГКНБ).

"Я приехал, чтобы чистосердечно, искренне рассказать, как мы строили "Кумтор", для чего мы строили "Кумтор", какие возможные ошибки были допущены", - сказал Акаев.

Теги
КиргизияАкаев, Аскар Акаевич
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